Spiagge | il governo impone bandi senza ascoltare i Comuni

Il governo sta per imporre un bando-tipo relativo alle spiagge, con una scadenza di trenta giorni, senza coinvolgere i Comuni interessati. Questa decisione riguarda la definizione delle regole di gestione e utilizzo delle spiagge pubbliche. I sindaci e le autorità locali non sono stati consultati, e la procedura si svolge senza un confronto diretto con le amministrazioni municipali.

Il futuro delle nostre spiagge si trova in questo momento sospeso nell’incertezza normativa, con un bando-tipo che dovrebbe essere imposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni. La situazione è caratterizzata da una totale mancanza di trasparenza, poiché né i Comuni né le Regioni sono stati coinvolti nella stesura delle linee guida che definiranno il perimetro normativo del settore balneare. Il senatore Marco Croatti ha sollevato gravi dubbi sul metodo adottato, evidenziando come le norme vengano scritte nelle stanze segrete senza alcun confronto con i territori interessati o con le parti sociali. L’assenza... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spiagge: il governo impone bandi senza ascoltare i Comuni Articoli correlati Palazzi (FI): "Preoccupati per i bandi delle concessioni balneari senza attendere gli indirizzi del governo"In merito alla volontà del Comune di Riccione di procedere con la pubblicazione dei bandi per l’assegnazione delle concessioni balneari senza... Proposte per migliorare il piano spiagge in vista dei bandi, altri 15 giorni per scrivere al ComuneAssociazioni, imprenditori e altre istituzioni potenzialmente coinvolte avranno tempo fino al 26 gennaio. Altri aggiornamenti su Spiagge il governo impone bandi senza... Argomenti discussi: Bandi per le spiagge: a Rimini nessun indennizzo ai concessionari uscenti. Lo ha deciso il governo. Caos spiagge: il governo tiene tutti all’oscuro sui futuri bandiSulle concessioni balneari torna a farsi sentire il senatore del M5s Marco Croatti, che attacca duramente il governo e ... msn.com Bandi per le spiagge: a Rimini nessun indennizzo ai concessionari uscenti. Lo ha deciso il governoI concessionari balneari di Rimini non hanno diritto ad alcun indennizzo per le strutture degli stabilimenti. Non è una scelta politica locale ma la conseguenza diretta della normativa nazionale e del ... chiamamicitta.it