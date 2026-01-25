Il gol di Artistico vuol dire vittoria Lo Spezia mette sotto l’Avellino Importante passo avanti in classifica Una prova d’orgoglio sotto il diluvio

Da sport.quotidiano.net 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Spezia conquista una vittoria importante contro l'Avellino, grazie al gol decisivo di Artistico. La partita, giocata sotto il diluvio, ha evidenziato la determinazione della squadra in un momento chiave della stagione. Con questa vittoria, lo Spezia compie un passo avanti in classifica, dimostrando carattere e solidità. La prestazione, caratterizzata da impegno e organizzazione, rappresenta un segnale positivo in vista delle prossime sfide.

SPEZIA 1 AVELLINO 0 SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Mateju (37’ Vignali), Hristov, Beruatto; Sernicola, Cassata, Valoti (74’ Comotto), Bandinelli (24’ Romano), Adamo (46’ Aurelio); Artistico, Soleri (74’ Verde). (A disp. Mascardi, Wisniewski, Jack, Candela, Nagy, Di Serio, Vlahovic). All. Donadoni. AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti (80’ Besaggio), Simic, Fontanarosa (86’ Enrici); Missori, Palumbo, Palmiero (68’ Favilli), Sounas, Sala; Biasci (86’ Patierno), Tutino (80’ Russo). (A disp. Sassi, Reale, Izzo, Milani, D’Andrea, Armellino). All. Biancolino. Arbitro: Tremolada di Monza; assistenti Palermo di Bari e Zanellati di Seregno, quarto ufficiale Viapiana di Catanzaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il gol di artistico vuol dire vittoria lo spezia mette sotto l8217avellino importante passo avanti in classifica una prova d8217orgoglio sotto il diluvio

© Sport.quotidiano.net - Il gol di Artistico vuol dire vittoria. Lo Spezia mette sotto l’Avellino. Importante passo avanti in classifica. Una prova d’orgoglio sotto il diluvio

Leggi anche: Italia-Norvegia: la sblocca Pio Esposito, azzurri avanti sotto il diluvio Diretta 1-0

Il buio oltre il “Picco”: l’Avellino affonda sotto il diluvio e scopre la fragilità del suo orizzonteNel calcio, alcune sconfitte rappresentano semplici battute d’arresto, altre invece rivelano fragilità più profonde.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

il gol di artisticoSpezia-Avellino 1-0, le pagelle: Artistico-gol, bravo Beruatto. Male Palumbo e TutinoRisultato finale: Spezia-Avellino 1-0 SPEZIA Radunovic 5,5 - Mantiene la porta inviolata, ma soprattutto nel primo tempo risulta spesso impreciso nelle. tuttomercatoweb.com

il gol di artisticoSpezia-Avellino 1-0: un gol di Artistico decide la sfida del PiccoBandinelli dà forfait per un risentimento muscolare ed entra il giovane Romano, poi lo Spezia passa in vantaggio grazie a Artistico che innesca l'azione e poi, dopo l'assist di Valoti e il tiro ... lanazione.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.