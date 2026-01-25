Il gol di Artistico vuol dire vittoria Lo Spezia mette sotto l’Avellino Importante passo avanti in classifica Una prova d’orgoglio sotto il diluvio
Lo Spezia conquista una vittoria importante contro l'Avellino, grazie al gol decisivo di Artistico. La partita, giocata sotto il diluvio, ha evidenziato la determinazione della squadra in un momento chiave della stagione. Con questa vittoria, lo Spezia compie un passo avanti in classifica, dimostrando carattere e solidità. La prestazione, caratterizzata da impegno e organizzazione, rappresenta un segnale positivo in vista delle prossime sfide.
SPEZIA 1 AVELLINO 0 SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Mateju (37’ Vignali), Hristov, Beruatto; Sernicola, Cassata, Valoti (74’ Comotto), Bandinelli (24’ Romano), Adamo (46’ Aurelio); Artistico, Soleri (74’ Verde). (A disp. Mascardi, Wisniewski, Jack, Candela, Nagy, Di Serio, Vlahovic). All. Donadoni. AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti (80’ Besaggio), Simic, Fontanarosa (86’ Enrici); Missori, Palumbo, Palmiero (68’ Favilli), Sounas, Sala; Biasci (86’ Patierno), Tutino (80’ Russo). (A disp. Sassi, Reale, Izzo, Milani, D’Andrea, Armellino). All. Biancolino. Arbitro: Tremolada di Monza; assistenti Palermo di Bari e Zanellati di Seregno, quarto ufficiale Viapiana di Catanzaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Italia-Norvegia: la sblocca Pio Esposito, azzurri avanti sotto il diluvio Diretta 1-0
Il buio oltre il “Picco”: l’Avellino affonda sotto il diluvio e scopre la fragilità del suo orizzonteNel calcio, alcune sconfitte rappresentano semplici battute d’arresto, altre invece rivelano fragilità più profonde.
Spezia-Avellino 1-0, le pagelle: Artistico-gol, bravo Beruatto. Male Palumbo e TutinoRisultato finale: Spezia-Avellino 1-0 SPEZIA Radunovic 5,5 - Mantiene la porta inviolata, ma soprattutto nel primo tempo risulta spesso impreciso nelle. tuttomercatoweb.com
Spezia-Avellino 1-0: un gol di Artistico decide la sfida del PiccoBandinelli dà forfait per un risentimento muscolare ed entra il giovane Romano, poi lo Spezia passa in vantaggio grazie a Artistico che innesca l'azione e poi, dopo l'assist di Valoti e il tiro ... lanazione.it
Nuova data Open Day! Domenica 01 Febbraio ti aspettiamo al Liceo Artistico “Sabatini-Menna” per scoprire i nostri sette indirizzi! apriamo ancora le porte a chi vuole scoprire talento, creatività e futuro. Non mancare! #ilsabatinimennaliceoartistico #perunsa - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.