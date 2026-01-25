Il gol di Artistico vuol dire vittoria Lo Spezia mette sotto l’Avellino Importante passo avanti in classifica Una prova d’orgoglio sotto il diluvio

Lo Spezia conquista una vittoria importante contro l'Avellino, grazie al gol decisivo di Artistico. La partita, giocata sotto il diluvio, ha evidenziato la determinazione della squadra in un momento chiave della stagione. Con questa vittoria, lo Spezia compie un passo avanti in classifica, dimostrando carattere e solidità. La prestazione, caratterizzata da impegno e organizzazione, rappresenta un segnale positivo in vista delle prossime sfide.

