D’Angelo sabato non avrà a disposizione il suo bomber Artistico salta il match col SudTirol

Domenica, l’attaccante principale dello Spezia non sarà presente in campo a causa di un infortunio, mentre l’allenatore Artistico ha deciso di non schierare il giocatore per la partita contro il SudTirol. La squadra ligure sta lavorando al centro Coni di Tirrenia per cercare di ottenere la salvezza, con l’obiettivo di vincere almeno tre incontri e pareggiarne uno per qualificarsi ai playout.

Lo Spezia sta preparando la ‘mission impossible’ della salvezza al centro Coni di Tirrenia. Vincere almeno tre partite e pareggiarne una: questo l’obiettivo dei bianchi per accedere ai playout. In vista del match contro il Sud Tirol di sabato al Picco (da ieri è attiva la prevendita dei biglietti) sarà assente bomber Artistico, uscito anzitempo col Mantova per una botta alla caviglia. Previsto oggi un esame diagnostico. Piove sul bagnato visto gli 11 gol all’attivo del bomber romano, l’unico ad aver tenuto a galla lo Spezia sul fronte offensivo visto le sole 32 reti complessive realizzate dagli Aquilotti (peggior attacco con l’Entella). A ciò occorre aggiungere le defezioni per infortunio di Skjellerup, Conte e Cassata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - D’Angelo sabato non avrà a disposizione il suo bomber. Artistico salta il match col SudTirol Il notiziario: l’allenatore avrà praticamente tutta la rosa a disposizione eccezion fatta per Ionita che resta ai box e De Col. Bucchi carica la squadra: ripartire con slancioAREZZO Ore intense di lavoro sul campo per preparare la sfida di lunedì a Campobasso, con calcio d’inizio alle ore 20. Verso Bologna-Milan, Italiano non avrà il suo portiere titolare: Skorupski è stato espulso col GenoaArchiviata la partita contro la Roma di Gian Piero Gasperini disputata allo 'Stadio Olimpico', il Milan di Massimiliano Allegri inizia a pensare alla...