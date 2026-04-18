Lo Spezia ha battuto il Südtirol 6-1 in una partita giocata il 18 aprile 2026. Dopo un cartellino rosso mostrato a un giocatore ospite, la squadra di casa ha segnato cinque gol consecutivi, chiudendo il match con un risultato ampio. La vittoria non cambia di molto le possibilità di salvezza, che restano molto difficili, ma rappresenta comunque un segnale di impegno per le ultime partite di campionato.

La Spezia, 18 aprile 2026 – Serviva una vittoria, è arrivata una goleada. E’ vero, la speranza di salvezza resta lontana, serve una raffica di successi nelle prossime, ultime partite di stagione per il miracolo sportivo, ma oggi lo Spezia ha dimostrato di aver voglia di provarci. Gli uomini di Castori rimangono in 10 nel primo tempo e cedono nettamente alla distanza. Partono bene i padroni di casa, in vantaggio già all'8' grazie ad un rigore concesso per fallo di F. Davi su Valoti, è lo stesso centrocampista dei bianchi a realizzarlo. La reazione degli altoatesini porta al pareggio di Pecorino che si libera bene al limite e spedisce di mancino sotto all'incrocio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spezia-Südtirol 6-1, dopo il rosso scatta la goleada

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