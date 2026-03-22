di goleada in goleada il como si avvicina alla champions

Il Como di Fabregas ha ottenuto una vittoria dopo l'altra, avvicinandosi alla zona Champions League. Con il risultato di oggi, la squadra si trova a più tre punti sulla Juventus, a otto giornate dalla fine del campionato. La squadra continua a mostrare un andamento positivo, mentre la questione del fair play finanziario resta ancora da affrontare.

Cinque a zero al Pisa. Più tre sulla Juventus. Al momento sono quarti. In caso di Champions, ci sarà da adeguarsi al fair play finanziario Mg Como 15032026 - campionato di calcio serie A Como-Roma foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Cesc Fabregas Ok poi sarà un problema adeguarsi al fair play finanziario. Intanto, però, il Como di Fabregas si porta a più tre sulla Juventus a otto giornate dal termine del campionato. Quarto in classifica, quindi un posto nella prossima Champions. Il Como ha strapazzato il Pisa. Cinque a zero il risultato finale. In una partita senza storia. I lariani hanno stritolato gli avversari e sono una delle squadre più in forma del campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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IL COMO VOLA Il Como domina in casa e travolge il Pisa con un netto 5-0, salendo a quota 57 punti. La squadra consolida così il quarto posto e aumenta il vantaggio sulle dirette inseguitrici. Ad aprire le marcature è Diao dopo appena 8 minuti. Il raddop facebook

ULTIM'ORA SERIE A 30^ giornata: Como-Pisa 5-0 7' Diao 29' Douvikas 48' Baturina 75' Nico Paz 81' Perrone #SkySport #SkySerieA x.com