Spezia caos in via Prione | il nuovo dehors blocca il centro

A Città della Spezia, in via Prione, è stato installato un nuovo dehors che ha provocato disagi nel centro cittadino. I consiglieri comunali del Partito democratico hanno commentato negativamente questa decisione, criticando la gestione dell’installazione e le conseguenze sul traffico e sulla fruizione dell’area. La struttura, di dimensioni notevoli, è stata al centro di discussioni tra le forze politiche e i cittadini.

I consiglieri comunali del Partito democratico hanno espresso forti critiche nei confronti della gestione urbana di Città della Spezia, a seguito dell’installazione di una nuova e voluminosa struttura per il dehors in via Prione, nell’area di piazza Garibaldi. L’intervento ha generato un dibattito sulla necessità di criteri omogenei per l’arredo urbano e sulla tutela degli spazi pubblici nel cuore storico della città. L’impatto visivo e funzionale su via Prione. La mattinata di venerdì ha l’insediamento di un manufatto che si estende considerevolmente lungo la zona pedonale, occupando gran parte dello spazio precedentemente destinato ai soli ombrelloni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia, caos in via Prione: il nuovo dehors blocca il centro Notizie correlate Caos a Linate: il nuovo sistema biometrico blocca 120 passeggeriIl caos operativo all’aeroporto di Milano Linate ha trasformato la mattinata di lunedì 13 aprile in un incubo logistico per decine di passeggeri,... Caos a Roma: incidente sulla Roma-Teramo blocca il traffico verso il centroUn incidente stradale lungo la direttrice urbana della via Roma Teramo ha generato forti rallentamenti e blocchi parziali nella mattinata di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Cantieri simultanei, Ladispoli nel caos; Genova, caos in via Robino: ubriaco alla guida si schianta contro le auto in sosta; Roberts rassicura i tifosi: ci sarà anche in caso di Serie C; Spezia 10 agenti feriti | scoppia il caos dopo il derby. IL VIDEO | Un maxi sequestro di cocaina è stato effettuato nel porto della Spezia - facebook.com facebook Spezia Tarros fa visita al Costone: è caccia a punti play off x.com