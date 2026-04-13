Caos a Linate | il nuovo sistema biometrico blocca 120 passeggeri

Lunedì 13 aprile, all’aeroporto di Milano Linate, un malfunzionamento del nuovo sistema biometrico ha causato il blocco di oltre cento passeggeri. Durante le procedure di frontiera, 120 viaggiatori di un volo easyJet diretto a Manchester sono rimasti in attesa, creando disagi e ritardi. Il sistema automatizzato, recentemente introdotto, ha interrotto temporaneamente le operazioni di controllo documenti, contribuendo a un caos operativo che si è protratto per tutta la mattinata.

Il caos operativo all’aeroporto di Milano Linate ha trasformato la mattinata di lunedì 13 aprile in un incubo logistico per decine di passeggeri, quando un volo easyJet con destinazione Manchester è decollato lasciando oltre cento viaggiatori bloccati nelle procedure di frontiera. Il volo EJU5420, il cui stacco da terra era programmato per le ore 11, ha effettivamente lasciato la pista alle 11:52, dopo quasi sessanta minuti di attesa, mentre una massa critica di persone rimaneva intrappolata nelle code dei controlli passaporti. Tra i passeggeri rimasti a terra c’è un medico italiano che lavora a Liverpool, il quale si era presentato in aeroporto già dalle 9:15 insieme alla moglie e ai due figli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos a Linate: il nuovo sistema biometrico blocca 120 passeggeri Leggi anche: Caos Lufthansa: sciopero dei cabinati blocca 90.000 passeggeri Urgnano, caos al click day per il nuovo medico: “Cittadini in coda all’alba fuori dalla farmacia e sistema in tilt”A scrivere questa lettera è un lettore che segnala i disagi conseguenti al pensionamento di un medico di base di Urgnano.