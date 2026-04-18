Spazio per bici e bus nelle stazioni di Rho e Sesto San Giovanni

La Regione Lombardia ha stanziato 11,6 milioni di euro per riqualificare le aree attorno alle stazioni di Sesto San Giovanni e Rho. Questi interventi prevedono l’ampliamento degli spazi dedicati alle biciclette e ai bus, con l’obiettivo di migliorare l’interconnessione tra i diversi mezzi di trasporto. Le operazioni di riqualificazione coinvolgono le aree per l’accesso e la sosta, con lavori in corso nelle due stazioni dell’hinterland milanese.

Sempre più interconnesse le stazioni ferroviarie della Lombardia, non solo a Milano ma anche nell’hinterland grazie al contributo della Regione che ha destinato 11,6 milioni di euro per la riqualificazione delle aree attorno alle stazioni ferroviarie di Sesto San Giovanni e Rho. Il progetto provede di migliorare l’accessibilità degli scali, efficientare l’interscambio fra i diversi mezzi di trasporto e potenziare i collegamenti ciclopedonali. A Sesto San Giovanni sono stati destinati 7 milioni di euro, mentre a Rho andranno 4,6 milioni di euro. I due interventi risultano tra i vincitori del bando regionale ’Multimodale Urbano’, finanziato nell’ambito del PR FESR Lombardia 2021 - 2027, il programma europeo che supporta le politiche di sviluppo sostenibile.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Spazio per bici e bus nelle stazioni di Rho e Sesto San Giovanni Notizie correlate Hub intermodale di Sesto San Giovanni e Rho: ecco i tempi e gli interventiSesto San Giovanni (Milano), 16 febbraio 2026 – "Grazie al bando dei mesi scorsi av remo grandi cambiamenti in alcune città. Sesto San Giovanni, tre studenti arrestati per la coltellata a un 18enne. Ipotesi scambio di persona dopo una lite sul busTre studenti arrestati per tentato omicidio a Sesto San Giovanni: hanno accoltellato un 18enne a scuola per ipotetico scambio di persona L'articolo . Contenuti e approfondimenti Si parla di: Spazio per bici e bus nelle stazioni di Rho e Sesto San Giovanni; Cinisello Balsamo, le scuole protagoniste della Job Week. Spazio per bici e bus nelle stazioni di Rho e Sesto San GiovanniSempre più interconnesse le stazioni ferroviarie della Lombardia, non solo a Milano ma anche nell’hinterland grazie al contributo della ... quotidiano.net