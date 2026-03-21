Sesto San Giovanni tre studenti arrestati per la coltellata a un 18enne Ipotesi scambio di persona dopo una lite sul bus

A Sesto San Giovanni, tre studenti sono stati arrestati dopo aver ferito gravemente un 18enne con un coltello. L’aggressione è avvenuta a scuola, e secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere legata a uno scambio di persona seguito a una lite avvenuta su un autobus. La polizia ha fermato i giovani nelle ultime ore, mentre proseguono le indagini sulla vicenda.

Tre studenti arrestati per tentato omicidio a Sesto San Giovanni: hanno accoltellato un 18enne a scuola per ipotetico scambio di persona L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Rapinò studenti sul bus. Condannato un 18enneE’ stato condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere il diciottenne, originario del Marocco e che risiede con la famiglia in un vicino paese del... Leggi anche: Ragazza di 22 anni uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Ipotesi lite in famiglia Una raccolta di contenuti su Sesto San Giovanni tre studenti... Temi più discussi: Sesto San Giovanni, addio a Michele, dipendente comunale dal 2019; Sesto San Giovanni. Giornata degli scout AISA; Sesto San Giovanni, poesia e memoria in largo Lamarmora per le vittime delle mafie; Sesto San Giovanni, la scomparsa di don Angelo Centemeri. Incendio a Sesto San Giovanni, auto in fiamme e un corpo carbonizzato all’interno: scoperta l’identità dell’uomoIeri sera è divampato un incendio nel parcheggio di via Fratelli Bandiera a Sesto San Giovanni (Milano). All’interno di una delle tre auto a fuoco è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo. fanpage.it Incendio a Sesto San Giovanni, auto carbonizzate dalle fiamme: in una c’è il cadavere di un uomoIl rogo è divampato ieri sera a Sesto San Giovanni (Milano) in un parcheggio di via Fratelli Bandiera. I carabinieri indagano sull’episodio: non si esclude al momento nessuna ipotesi. Leggi tutte le ... fanpage.it Presenza d’eccezione allo stadio Breda di Sesto San Giovanni facebook