Hub intermodale di Sesto San Giovanni e Rho | ecco i tempi e gli interventi

L’apertura di un nuovo hub intermodale tra Sesto San Giovanni e Rho è stata annunciata oggi, dopo che il Comune ha ottenuto i fondi necessari con un bando recente. Il progetto punta a migliorare il trasporto pubblico e ridurre il traffico in zona, coinvolgendo investimenti per la realizzazione di nuove fermate e percorsi. I lavori inizieranno tra pochi mesi e si prevede che l’intera struttura sarà operativa entro la fine del 2026. La scelta di questa data deriva dalla necessità di rispettare scadenze precise per i finanziamenti pubblici e garantire la qualità delle opere.

Sesto San Giovanni (Milano), 16 febbraio 2026 – " Grazie al bando dei mesi scorsi av remo grandi cambiamenti in alcune città. Stiamo lavorando per una mobilità più sostenibile e diffusa e lo facciamo ripartendo dalle stazioni, che diventeranno anche luoghi di comunità in cui vivere". L' assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi ha illustrato questa mattina, lunedì 16 febbraio, a Palazzo Lombardia, il progetto dell’hub intermodale di Sesto San Giovanni e di Rho, quasi 11.5 milioni di euro insieme su un investimento totale del Pirellone di 60 milioni. Riqualificazione di Piazza Primo Maggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hub intermodale di Sesto San Giovanni e Rho: ecco i tempi e gli interventi Ecco l’hub intermodale in stazione. Snodo della mobilità cittadina È stato inaugurato ieri mattina il nuovo hub intermodale presso la stazione ferroviaria di Faenza, un importante intervento di rigenerazione urbana. Un hub intermodale. Lo scalo centrale diventa Porta Nord La stazione centrale di Monza sta cambiando volto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sesto, mobilità urbana. Hub di piazza Primo Maggio restyling da sette milioniSesto San GiovanniOltre sette milioni per l’hub intermodale di piazza Primo Maggio. Il Comune è risultato assegnatario di un contributo pari a 7.018.308,81 euro da Regione Lombardia, dedicato al ... ilgiorno.it Leggi il game report della partita vs Sesto San Giovanni - facebook.com facebook