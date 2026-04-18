Marche Teatro significa anche "Scena contemporanea", che ha come ‘casa’ il Teatro Sperimentale. E’ una finestra aperta sui ‘nuovi’ testi. Come ‘Una Madre Coraggio’, monologo di Michele Santeramo tratto da Brecht, per la regia Gianluca Barbadori, che darà il via alla stagione il 13 novembre. Il 21 la Compagnia Della Magnolia presenta ‘Noi Gli Eroi’ di Jean-Luc Lagarce (regia di Giorgia Cerruti), testo in cui la vita vera si mescola alla finzione sul palco. Il 4 e 5 dicembre alla Sala Melpomene delle Muse Giulia Trippetta porta in scena ‘Madre-Lingua’, lavoro firmato con Giulia Bartolini, un viaggio ironico e tagliente tra generazioni, parole e silenzi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spazio alla scena contemporanea: "Pluralismo che non esclude nessuno"

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