La polizia | Il divieto di trasferta è una misura preventiva non punitiva Non è incostituzionale ci sono stati anche morti

Il divieto di trasferta è stato introdotto in risposta a incidenti mortali verificatisi di recente, afferma la polizia. La misura mira a prevenire ulteriori tragedie e non è considerata punitiva. Marco Letizia, segretario nazionale dell’Associazione funzionari di Polizia, ha spiegato che questa disposizione è legittima e non viola la Costituzione. Secondo le forze dell’ordine, oltre alle morti, ci sono stati altri episodi di violenza che hanno reso necessaria questa scelta. La discussione sul tema prosegue anche in radio, dove si analizzano i rischi e le ripercussioni.

Oggi su Radio Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il Segretario Nazionale dell’Associazione funzionari di Polizia il dottor Marco Letizia. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “Divieto di trasferta per i tifosi giusto e corretto. Noi dobbiamo tutelare le persone. Le autostrade e le aree di servizio sono diventate luogo di scontro. Non vogliamo punire nessuno, vogliamo prevenire il verificarsi di atti violenti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La polizia: “Il divieto di trasferta è una misura preventiva, non punitiva. Non è incostituzionale, ci sono stati anche morti” Leggi anche: Gaza, la tregua non ferma le morti: in 24 ore almeno sei palestinesi sono stati uccisi e diversi sono stati feriti dalle truppe dell’Idf Leggi anche: Casertana-Benevento, i tifosi giallorossi non ci saranno: in arrivo il divieto di trasferta Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bergamo, la polizia locale nel 2025: oltre 160mila sanzioni tra Ztl e divieto di sosta; Contrasto all'immigrazione irregolare: un arresto per violazione del divieto di reingresso nel territorio dello Stato e un rimpatrio effettuati dalla Polizia di Stato - Questura di Ancona | Polizia di Stato; Bergamo, crescono le multe per divieto di sosta e Ztl. Polizia locale, nei quartieri interventi aumentati di un terzo; Violenza in famiglia, la Polizia di Sanremo arresta un 56enne già destinatario di divieto di avvicinamento. Foggia: la Polizia di Stato mantiene alta l’attenzione verso il c.d. Codice RossoFoggia: la Polizia di Stato mantiene alta l’attenzione verso il c.d. Codice Rosso. La Polizia di Stato continua incessante la repressione dei reati ... ilsipontino.net Partecipa a una rissa nonostante il divieto di accesso alle aree urbane a Formia, espulso un giovaneCittadino albanese espulso da Formia dopo una rissa: la Polizia lo ha accompagnato alla frontiera per motivi di sicurezza pubblica. virgilio.it La polizia: “Il divieto di trasferta è una misura preventiva, non punitiva. Non è incostituzionale, ci sono stati anche morti”. A Radio Crc il funzionario di polizia Letizia: "La libertà di circolazione non viene infranta poiché viene limitata in un determinato tempo, ad - facebook.com facebook