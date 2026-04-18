Un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato di Kiev, facendo scattare una sparatoria che ha causato due morti e cinque feriti, tra cui una bambina. Dopo aver sparato, si è barricato all’interno del negozio, impedendo l’accesso alle forze dell’ordine. La polizia ha circondato l’edificio mentre le operazioni di soccorso sono in corso. La scena è stata ripresa da diversi testimoni presenti sul posto.

E’ di due morti e cinque feriti, tra cui una bambina, il bilancio della sparatoria avvenuta in un supermercato a Kiev, dove un uomo ha aperto il fuoco per poi barricarsi all’interno. Lo ha reso noto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, secondo il quale è in corso un’operazione di polizia per arrestare l’uomo che ha aperto il fuoco e che attualmente si trova all’interno del supermercato. Secondo le prime informazioni, “si starebbero esplodendo colpi d’arma da fuoco anche all’interno dell’edificio”, ha dichiarato Klitschko. Sul posto sono intervenute squadre di polizia e le forze speciali. Kiev, l’azione dell’uomo armato nel supermercato: il video.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Irruzione in un supermercato di Kiev: uomo si barrica e fa fuoco, morta anche una bambina (video)

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