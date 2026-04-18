Sparatoria nella notte a Covo | due vittime aggressori in fuga

Nella notte a Covo, in provincia di Bergamo, si è verificata una sparatoria nella zona industriale che ha provocato la morte di due uomini di nazionalità indiana. Gli aggressori sono fuggiti e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e ricostruire quanto accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla violenza avvenuta in quella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Agguato mortale nella zona industriale. Nella notte appena trascorsa, a Covo, in provincia di Bergamo, si è verificata una violenta sparatoria costata la vita a due uomini di nazionalità indiana. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini sotto il coordinamento della procura di Bergamo per rintracciare i responsabili, attualmente in fuga. La dinamica dell’attacco. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe avvenuto poco prima della mezzanotte, intorno alle 23:50, all’altezza del civico 382 di via Campo Rampino, nell’area industriale del comune. Un’auto si sarebbe avvicinata allo stabile e, senza preavviso, sarebbero stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco, colpendo mortalmente le due vittime, la cui identità non è ancora stata resa nota.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sparatoria nella notte a Covo: due vittime, aggressori in fuga Notizie correlate Sparatoria nella notte a Covo nella Bergamasca, due morti: aggressori in fugaSi è verificata una sparatoria a Covo (Bergamo) nella quale hanno perso la vita due uomini. Sparatoria nella notte a Covo: uccisi due uominiCovo (Bergamo), 18 aprile 2026 – Sangue nella notte a Covo, in provincia di Bergamo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sparatoria nella notte a Covo, due uomini uccisi; Sparatoria nella notte a Covo: uccisi due uomini; Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passanti; Sparatoria nella notte a Covo nella Bergamasca, due morti: aggressori in fuga. Sparatoria nella notte a Covo, due uomini uccisi a colpi di pistola fuori da un luogo di preghiera - FotoUn’auto si sarebbe avvicinata al capannone esplodendo diversi colpi. Le vittime, entrambe di nazionalità indiana, colpite all’esterno dello stabile: dinamica e movente ancora da chiarire. ecodibergamo.it Sparatoria nella notte a Covo nella Bergamasca, due morti: aggressori in fugaSi è verificata una sparatoria a Covo (Bergamo) nella quale hanno perso la vita due uomini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili, ora ... fanpage.it Sparatoria nella notte a Covo, due morti: sono due indiani crivellati di colpi all'uscita del tempio sikh facebook Zola Predosa, colpito alle gambe dopo la sparatoria in strada: 39enne indagato per tentato omicidio volontario x.com