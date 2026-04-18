Sparatoria di Pasqua nuovi sviluppi | auto crivellata decisiva per le indagini

Nella notte di Pasqua, in una zona residenziale, si sono verificati degli spari che hanno coinvolto un'auto crivellata da numerosi colpi. Le forze dell'ordine stanno analizzando i reperti raccolti sul luogo e esaminando le testimonianze delle persone presenti. Nuovi elementi emersi nelle indagini stanno portando a un approfondimento delle responsabilità e dei movimenti sospetti nelle ore precedenti e successive all'episodio.

Tempo di lettura: 2 minuti Si aggrava il quadro investigativo legato alle sparatorie avvenute la notte di Pasqua in contrada Alvanite. Nelle ultime ore, una seconda ordinanza cautelare in carcere è stata notificata ai due indagati, padre e figlio, già detenuti presso il carcere di Bellizzi Irpino. L’accusa resta pesantissima: tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nella prima serata del Sabato Santo, uno dei due — G.C. — avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro un’autovettura, utilizzando una pistola calibro 7.65 successivamente sequestrata dai carabinieri del comando provinciale di Avellino. In un primo momento, il gip Antonio Sicuranza non aveva ritenuto sussistenti gli elementi per applicare la misura cautelare.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sparatoria di Pasqua, nuovi sviluppi: auto crivellata decisiva per le indagini Notizie correlate Assalto al portavalori, i banditi in fuga hanno sparato all'auto dei carabinieri: «Vivi per miracolo». L'auto crivellataUna gazzella dei carabinieri è stata colpita da alcuni proiettili esplosi nel corso dello scontro a fuoco durante l'assalto ad un portavalori... Agguato a due parlamentari, auto crivellata di colpi. Politica sotto shockNello Stato messicano di Sinaloa torna alta la tensione dopo un attacco armato che ha colpito direttamente due rappresentanti politici locali. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sparatoria di Pasqua, in carcere padre e figlio; Sparatoria di Pasqua ad Atripalda: indagati e ipotesi di faida familiare; ?????????? ?? ?????? ? ???????? ????????: ????????? ????? ? ??????; Atripalda, doppia sparatoria la notte di Pasqua: padre e figlio domani dal gip. Sparatoria di Pasqua, in carcere padre e figlioSparatoria alla Brown, morto suicida il sospettato L'uomo sarebbe anche il killer del prof del MIT Il portoghese Claudio Valente era un ex studente ... ilmattino.it Sparatoria di Rogoredo, trasferito il dirigente del commissariato dove era in servizio CinturrinoL'inchiesta sulla sparatoria di Rogoredo si allarga ed emergono nuovi elementi. Da oggi Osvaldo Rocchi non è più il dirigente del commissariato Mecenate di Milano, quello in cui prestavano servizio ... ilgiornale.it Atripalda, doppia sparatoria di Pasqua: attesi gli esiti dello stub #Atripalda facebook