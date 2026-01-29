Agguato a due parlamentari auto crivellata di colpi Politica sotto shock

Due parlamentari sono stati presi di mira in un agguato nel Messico di Sinaloa. La loro auto è stata crivellata di colpi, e ora la politica locale si trova sotto shock. Nessuno si aspettava un episodio simile in una regione già segnata dalla violenza. Le autorità stanno indagando, ma intanto il clima resta teso e preoccupato.

Nello Stato messicano di Sinaloa torna alta la tensione dopo un attacco armato che ha colpito direttamente due rappresentanti politici locali. L'agguato, avvenuto nelle ore precedenti alla mattina del 29 gennaio 2026, ha coinvolto due parlamentari del partito Movimiento Ciudadano, facendo scattare l'allarme tra le istituzioni e rilanciando il tema della sicurezza nelle aree più esposte alla violenza. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, l'azione è stata rapida e mirata: i due politici viaggiavano a bordo di un'auto quando sono stati raggiunti dai colpi. Il fatto che l'autista sia rimasto illeso viene considerato un elemento rilevante per gli investigatori, perché rafforza l'ipotesi che l'obiettivo dell'attacco fossero precisamente i due esponenti politici.

