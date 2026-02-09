Assalto al portavalori i banditi in fuga hanno sparato all' auto dei carabinieri | Vivi per miracolo L' auto crivellata

Questa mattina sulla superstrada, un gruppo di banditi ha assaltato un portavalori. Durante la fuga, hanno aperto il fuoco contro una gazzella dei carabinieri, che è stata crivellata di colpi. Per fortuna, nessuno si è fatto male gravemente, anche se l’auto è stata danneggiata pesantemente. I carabinieri stanno dando la caccia ai malviventi, che sono riusciti a scappare.

Una gazzella dei carabinieri è stata colpita da alcuni proiettili esplosi nel corso dello scontro a fuoco durante l'assalto ad un portavalori commesso questa mattina sulla superstrada tra Lecce e Brindisi. Fortunatamente non si registrano feriti tra i militari né tra i cittadini presenti nell'area. Gli spari contro la Gazzella dei carabinieri Lo rende noto il segretario generale regionale Puglia di Unarma, Nicola Magno, esprimendo «forte preoccupazione per l'escalation di pericolosità delle azioni criminali e per i rischi affrontati quotidianamente dagli operatori dell'Arma».

