Una sparatoria si è verificata nelle campagne di Caltanissetta, precisamente in contrada Iuculia, dove un uomo di 58 anni è stato ferito al torace. Un uomo di 62 anni, anch’egli residente nella zona, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, dopo che avrebbe sparato contro la vittima. La polizia ha condotto le indagini e ha eseguito l’arresto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Uomo ferito al torace dopo una lite. Un uomo di 62 anni, originario di Caltanissetta, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio per aver sparato contro un 58enne nelle campagne della città, in contrada Iuculia. L’episodio risale al 3 aprile scorso, quando la vittima è stata colpita al torace da un proiettile, riportando gravi ferite. Il ferito trasportato in ospedale. Dopo l’aggressione, il 58enne è stato soccorso e trasferito all’ospedale Sant’Elia, dove si trova ancora ricoverato nel reparto di chirurgia. Nonostante la gravità delle lesioni, non sarebbe attualmente in pericolo di vita. La ricostruzione dei fatti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sparatoria nelle campagne di Caltanissetta: 62enne arrestato per tentato omicidio

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