montagnola tentato omicidio fu uno scambio di persona

La polizia ha chiarito cosa si nasconde dietro il tentato omicidio avvenuto lo scorso 4 maggio al parco della Montagnola. Si è scoperto che l’aggressione non è stata un episodio casuale, ma il risultato di uno scambio di persona. Un giovane tunisino è stato colpito con diverse ferite alla schiena, ma ora si pensa che l’accaduto possa essere stato evitato se si fosse compreso subito chi fosse il vero bersaglio. Le indagini continuano per mettere insieme tutti i pezzi di questa vicenda.

Dietro il tentato omicidio dello scorso 4 maggio al parco della Montagnola, in cui un ventenne tunisino era stato aggredito con colpi d’arma da taglio alla schiena, c’è uno scambio di persona. A ricostruire la dinamica della vicenda è stata la polizia, con le indagini della Squadra mobile, guidata da Guglielmo Battisti. In questi mesi, gli investigatori hanno ricomposto la trama della feroce aggressione, avvenuta in pieno giorno, in via Irnerio, di fronte piazza VIII Agosto. Da subito, la giovane vittima - un soggetto pregiudicato -, aveva raccontato che l’episodio, che si è consumato di fronte al parcheggio Sferisterio, era stato frutto di un equivoco: il gruppo, infatti, lo aveva scambiato per un connazionale che era venuto meno a uno scambio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono stati arrestati dieci sospetti in Montagnola in relazione a una rapina con machete e a un tentato omicidio commessi recentemente nella zona.

La polizia di Bologna ha arrestato alcuni sospetti legati a un tentato omicidio avvenuto il 5 maggio nel parco della Montagnola.

