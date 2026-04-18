Un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato di Kiev, causando diverse vittime e feriti. L'incidente avviene mentre in Ucraina continuano i combattimenti con le forze russe. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e soccorrere i feriti. La dinamica dell'accaduto e il numero preciso delle persone coinvolte non sono ancora stati ufficialmente comunicati. La zona è stata evacuata e le autorità stanno indagando sui motivi dell'episodio.

Mentre in Ucraina infuriano ancora i combattimenti contro l'esercito russo, in un supermercato di Kiev un uomo ha aperto il fuoco contro la folla. Una strage che finora conta due vittime, tra cui una bambina, e cinque feriti compresa anche la guardia giurata dello stabile. L'attentato è avvenuto nel quartiere Holosiivskyi di Kyev e l'aggressore, armato di mitra, si è barricato all'interno della struttura mentre le squadre di polizia e le forze speciali Kord sono intervenute sul posto. "È in corso un'operazione per arrestare l'uomo che ha aperto il fuoco e che ora si trova all'interno di un supermercato - ha detto il sindaco Vitaly Klitschko - Secondo le prime informazioni, si sentono degli spari all'interno".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, entra al supermercato e spara sulla folla. Morti e feriti

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