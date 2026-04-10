Juventus De Biasis Spalletti vuole Anguissa

Il nome di Anguissa torna a essere al centro delle voci di mercato legate alla Juventus, con l’allenatore che ha già lavorato con lui in passato e sembra volerlo portare in squadra. La trattativa potrebbe accelerare nei prossimi giorni, mentre il club bianconero valuta le proprie opzioni per rinforzare il centrocampo. La possibile operazione ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, in attesa di sviluppi ufficiali.

Juve-Anguissa, l’occasione si scalda: Spalletti chiama il suo ex pupillo. Il mercato della Juventus potrebbe presto tingersi di azzurro. Tra le varie opzioni per rinforzare la mediana, sta prendendo quota il profilo di Frank Anguissa, centrocampista fisico e dinamico del Napoli, che potrebbe rappresentare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, De Biasis “Spalletti vuole Anguissa” Juventus, De Biasis: “Guerreiro saluta il Bayern, la Juve lo segue”Corsia mancina: la Juventus non molla la pista Guerreiro Il mercato della Juventus continua a muoversi con decisione verso il rafforzamento delle... Juventus, Spalletti vuole Lorenzo PellegriniJuventus, spunta Lorenzo Pellegrini: Spalletti lo vuole in bianconero, valutazioni in corso sul capitano della Roma In base a quanto riportato da... Temi più discussi: De Biasi: Nel primo tempo contro il Genoa ho visto una Juve brillante. Spalletti l'uomo; Juventus, De Biasis: Guerreiro saluta il Bayern, la Juve lo segue; Futuro Nunez, De Blasis: La sua volontà è quella di restare in Arabia; Juve, sfuma il primo grande obiettivo in attacco: Spalletti deluso. Juve, da Alisson a Calafiori e Bernardo Silva: ecco la lista mercato di SpallettiGli uomini della Continassa preparano un mercato diverso dalle ultime sessioni: si punterà su innesti d'esperienza per alzare subito il livello della squadra ... gazzetta.it De Biasi: Nel primo tempo contro il Genoa ho visto una Juve brillante. Spalletti l'uomoMister Gianni De Biasi, ospite di Fuori di Juve su Radio Bianconera, ha commentato con amarezza la situazione della Nazionale: Non so se sia una disfatta annunciata, ma pesa e fa ... tuttojuve.com Tuttosport - Juventus, le alternative a Vlahovic: Kolo Muani in pole. Tutti i nomi per l’attacco - facebook.com facebook #Juventus #NextGen qualificata ai playoff di #SerieC Dal 2018 ad oggi: come è andata nella storia x.com