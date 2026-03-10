Alvino | Lobotka e Anguissa piacciono a Spalletti

Durante il calciomercato si sono diffuse voci riguardanti l'interesse di Spalletti per i centrocampisti Lobotka e Anguissa. Alvino ha affermato che i due giocatori piacciono all'allenatore e sono sotto osservazione. Le trattative tra le squadre coinvolte non sono state ancora ufficializzate, ma le indiscrezioni circolano con insistenza in queste ore.

Secondo Alvino, l’allenatore avrebbe un desiderio molto chiaro per rinforzare il centrocampo: proprio Lobotka. Il regista slovacco del Napoli, ormai diventato uno dei punti di riferimento della squadra, sarebbe infatti un profilo molto apprezzato dal tecnico. “Vi do una notizia certa: Spalletti vuole Lobotka”, ha dichiarato il giornalista, spiegando che l’interesse è reale e concreto. Non è difficile capire perché. Lobotka è uno di quei giocatori che fanno girare la squadra: recupera palloni, gestisce il ritmo e spesso è il primo a far partire l’azione. Un regista moderno, insomma, capace di dare equilibrio e qualità al centrocampo. Non a caso negli ultimi anni è diventato uno dei protagonisti delle stagioni del Napoli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Rinnovi a centrocampo: Anguissa da blindare, nodo LobotkaCon la chiusura della sessione invernale di mercato, il Napoli ha spostato il focus sulle strategie interne, a partire dai rinnovi di contratto.

