L'allenatore ha un obiettivo preciso per la prossima sessione di mercato: rafforzare il reparto offensivo puntando sulla ricostruzione di una coppia già collaudata. Tra le mosse previste, ci sono un rinnovo contrattuale e un possibile ritorno di un attaccante. Le indiscrezioni indicano che il club sta seguendo attentamente i nomi dei giocatori coinvolti nel progetto.

Mercato Juve, le ultimissime indiscrezioni svelano il piano del mister per riunire il tandem offensivo con un rinnovo e un ritorno. La Juventus sta pianificando con grandissimo anticipo le strategie per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha un obiettivo chiarissimo: desidera inserire Randal Kolo Muani all’interno del roster offensivo. La dirigenza si è già attivata per assecondare le richieste dell’allenatore, sondando il terreno per concretizzare questo ritorno. L’attaccante transalpino viene considerato l’elemento tattico ideale per scardinare le difese e dominare sul campo, assicurando un rendimento altissimo e costante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, Spalletti ha un solo piano per l’estate: vuole ricreare questa coppia d’attacco! I nomi nel mirino

Articoli correlati

Napoli, due nuovi nomi per l’attacco! Manna ha già un piano per l’estate, i dettagliArchiviata la doppia eliminazione, prima in Champions League poi in Coppa Italia, il Napoli di Antonio Conte si concentra sul campionato, dove è...

Calciomercato Juve, tutti i nomi di Spalletti per l’estate: Bernardo Silva, Kolo Muani, Tonali e non soloCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

#Spalletti su Miretti #Juventus #Juve #Shorts

Tutti gli aggiornamenti su Mercato Juve

Temi più discussi: Spalletti e la Juve, molte cose da chiarire: come cambia il mercato con o senza Champions; Spalletti a cena con i dirigenti: le richieste sul mercato, il piano Champions e il futuro Juve; Spalletti-Juve, l'incontro per il rinnovo non sarà una formalità: mercato e strategie, il tecnico vuole risposte precise; Spalletti, sì al rinnovo ma solo a certe condizioni: le ultime in casa Juve.

Juventus, futuro a rischio: Spalletti deve pesare più di Comolli su mercato e strategieI bianconeri rischiano di mancare la qualificazione alla Champions League e, di conseguenza ricchi ricavi: Elkann al bivio, deve scegliere tra l’allenatore e il plenipotenziario ... panorama.it

Mercato Juve, Spalletti chiaro con la dirigenza: ok il rinnovo, ma si aspetta questi colpi in estate. Il piano del misterMercato Juve: la dirigenza e il mister hanno pianificato il futuro durante la recente cena per il rinnovo puntando a rinforzi di primissima qualità Il futuro della Juve prende forma attraverso una pro ... juventusnews24.com

La Juventus prova il colpo mondiale: primi contatti per Lewandowski, il leader chiesto da Spalletti. #Lewandowski #Juve #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook

#Juve, fame mercato: l’instant team dei sogni. La lista di tutti gli obiettivi x.com