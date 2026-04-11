Spaccio in strada ad Ardea | fermato dopo lo scambio per il pusher scatta l' espulsione

A Ardea, i carabinieri hanno arrestato un uomo durante uno scambio di droga in strada. L’operazione si è svolta in una via centrale, dove un uomo a piedi e un altro in auto si sono incontrati per scambiare cocaina e denaro. Gli agenti, che osservavano la zona, sono intervenuti subito dopo il passaggio, fermando il pusher. Per lui è scattata anche l’espulsione dal territorio nazionale.

L'appuntamento per la dose era in una via centrale di Ardea. Uno arrivato in auto, l'altro a piedi. Uno scambio rapido, cocaina contro contanti, avvenuto sotto gli occhi dei carabinieri che stavano monitorando la zona.Tutto è iniziato quando il giovane, un 25enne senza fissa dimora e con.🔗 Leggi su Romatoday.it Ardea, stop allo spaccio: arrestato pusher e via il migrante al CPRI Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno messo fine a un’operazione di spaccio avvenuta nel cuore di Ardea, portando... Leggi anche: Droga pronta per lo spaccio in autostrada: fermato pusher 26enne