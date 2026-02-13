Spaccio di droga e tentato furto di una bici elettrica | doppio intervento della Polizia

Giovanni Ricci, 32 anni, è stato arrestato ieri sera dai poliziotti dopo aver tentato di rubare una bici elettrica nel parcheggio dei Giardini Speyer, mentre poco prima era stato sorpreso a spacciare droga nel quartiere.

Spaccio di droga e tentato furto di una bici elettrica: si registra un doppio intervento della Polizia nella zona dei Giardini Speyer. Questo a seguito dei servizi di controllo del territorio svolti dalla Questura di Ravenna, con particolare attenzione all'area vicina alla stazione. Nel corso delle attività, nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno effettuato un controllo su un gambiano di 27 anni. Durante gli accertamenti, l'uomo è stato trovato in possesso di circa 36 grammi di hashish, oltre a una somma di denaro contante pari a 210 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio.

Questa mattina a Piacenza, la polizia ha arrestato un ragazzo tunisino di 18 anni che aveva appena tentato di rubare una bici elettrica.

La polizia di Stato di Frosinone ha messo a segno due interventi in poche ore.

