Spaccio di cocaina in piazza davanti alle telecamere due condanne ridotte in appello

In un procedimento giudiziario relativo a un caso di spaccio di cocaina avvenuto in piazza Progresso, due persone sono state condannate con pene ridotte in appello. Si tratta di un uomo di 27 anni e di una donna di 25 anni, entrambi residenti nella provincia, che erano state inizialmente imputate per aver venduto droga sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza.

Pene drasticamente ridotte in appello per Calogero Nocera, 27 anni, di Raffadali, e Azzurra Luparello, 25 anni, di Favara, finiti sotto processo per spaccio di droga in piazza Progresso, a Raffadali.La prima sezione della corte d'appello di Palermo, presieduta da Adriana Piras, ha accolto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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