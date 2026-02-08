Spaccio di hashish e cocaina a Ribera | 9 condanne 8 assoluzioni e non doversi procedere per prescrizione

La procura di Agrigento ha chiuso il processo su un’indagine sullo spaccio di hashish e cocaina a Ribera. Durante il dibattimento, nove persone sono state condannate, con pene che arrivano fino a 4 anni e 3 mesi, mentre otto sono state assolte. Altre si sono viste riconoscere il non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La sentenza mette fine a un’operazione durata mesi, che aveva portato all’arresto di diversi soggetti coinvolti nella rete di traffico di droga.

