A Bologna, il processo ai pusher coinvolti nella vicenda della citofonata di Matteo Salvini al Pilastro nel 2020 si è concluso con un appello bis. Durante l’udienza, due condanne sono state ridotte rispetto alle sentenze precedenti, mentre il procedimento giudiziario prosegue con l’obiettivo di definire le responsabilità dei soggetti coinvolti. La decisione è stata ufficializzata nel corso della seduta di oggi.

Bologna, 19 marzo 2026 – Processo ai pusher a cui Matteo Salvini citofonò nel 2020. Nell’appello bis dopo il rinvio della Cassazione due pene sono state ridotte. Uno dei due imputati, un albanese, era stato accusato di essere uno dei capi dell'organizzazione che gestiva lo spaccio di droga in zona Pilastro a Bologna, lo stesso gruppo di pusher di cui faceva parte la famiglia, di origine tunisina, alla quale nel 2020 citofonò Matteo Salvini, davanti alle telecamere, chiedendo se in casa ci fosse uno spacciatore e scatenando polemiche. La citofonata di Salvini nel 2020 . Salvini quel giorno suonò al citofono davanti alle telecamere, chiedendo se in casa ci fosse uno spacciatore e scatenando polemiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Processo ai pusher della citofonata di Salvini al Pilastro. Ridotte 2 condanne nell’appello bis

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