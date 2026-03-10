manfredonia insubbuglio torna lo spettacolo sottosopra sulla vicenda enichem

A Manfredonia, al Teatro Lucio Dalla, è iniziato il laboratorio inSUBBUGLIO organizzato dalla Bottega degli Apocrifi, che prevede il riallestimento dello spettacolo Sottosopra. L’evento coinvolge attori e registi locali che lavorano sulla messa in scena e sulla revisione del testo. La produzione si concentra sulla vicenda Enichem, dando nuova vita alla rappresentazione. Lavori in corso per la prossima messa in scena.

Ha preso il via, al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, il laboratorio inSUBBUGLIO, l’appello pubblico lanciato dalla Bottega degli Apocrifi per riallestire Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili. Più di cinquanta donne, dai 16 ai 116 anni, hanno già risposto alla chiamata e lavoreranno alla nuova produzione che andrà in scena dal 10 al 12 aprile 2026 all’interno della stagione #respIRA. Il progetto, presentato alla cittadinanza martedì 8 marzo, è la rielaborazione collettiva di una ferita che Manfredonia conosce bene. A dirigere il percorso artistico sono gli autori storici del testo, Cosimo Severo e Stefania Marrone (intervista in uscita su ilSipontino. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

