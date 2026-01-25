La Lazio sta valutando nuovi possibili acquisti nel calciomercato, con particolare attenzione a un giocatore della Fiorentina. Le ultime notizie indicano un interesse concreto, che potrebbe portare a un trasferimento nei prossimi giorni. Si tratta di un’operazione ancora in fase di definizione, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e affrontare al meglio la stagione. Ecco gli aggiornamenti più recenti sulle trattative in corso.

Giovane Napoli: alla scoperta del nuovo attaccante azzurro. Retroscena, storia, identikit e curiosità che (forse) non sapevate Dybala a caccia di riscatto in Roma Milan: perché l’argentino può essere decisivo all’Olimpico. C’è un motivo, e sul futuro. Calciomercato Fiorentina: in quattro possono lasciare la Viola a gennaio! In entrata sono loro i grandi obiettivi. Ultimissime novità Giovane Napoli: alla scoperta del nuovo attaccante azzurro. Retroscena, storia, identikit e curiosità che (forse) non sapevate Maradona Jr accende Juve Napoli: «Con mio papà la rivalità è cresciuta ancora. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, nuovi contatti con quel giocatore della Fiorentina! Sarà lui a raccogliere quell’eredità pesante? Le ultime

Leggi anche: Calciomercato Juve, dalla Germania non hanno dubbi: contatti per quel giocatore del Bayern Monaco, ma che concorrenza! Le ultime

Calciomercato Lazio, assalto su Fabbian: nuovi contatti e trattativa che si scalda, le ultimeLa Lazio intensifica i contatti per Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Calciomercato Lazio, tra i nuovi contatti con il Fenerbahce per Guendouzi e gli obiettivi in entrata

Argomenti discussi: Lazio, nuovi contatti col Verona per Giovane; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato 2026, news, indiscrezioni e trattative del 19 gennaio; Lazio, nuovi contatti per Giovane: si cerca l'accordo.

Ranieri Lazio, nuovi contatti con il giocatore! Gli aggiornamentiRanieri Lazio, nuovi contatti tra il club biancoceleste e il difensore della Fiorentina: evoluzione della situazione in corso. Le novità Il calciomercato della Lazio sta vivendo ore di frenetica attiv ... lazionews24.com

Lazio, ripresi i contatti per Daniel MaldiniLa Lazio ha riaperto i contatti con l'Atalanta per Daniel Maldini: il club biancoceleste vuole affondare il colpo ... gianlucadimarzio.com

Calciomercato Lazio, Romagnoli verso l'Al-Sadd: Di Marzio svela il sostituto Continua qui https://ift.tt/QRtxAc4 #lazio #laziopress - facebook.com facebook

Calciomercato Lazio gennaio 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della cessione invernale ift.tt/GEaA0tX x.com