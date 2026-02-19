Bus bloccati a Cisanello | Basta sosta selvaggia

Gli autobus sono bloccati a Cisanello a causa delle auto in sosta vietata nella rotonda davanti all’ospedale. La causa principale è la sosta selvaggia di molte vetture, che impedisce il passaggio dei mezzi pubblici e dei mezzi di emergenza. I conducenti degli autobus si sentono frustrati, perché devono attendere a lungo senza poter ripartire. Alcuni passeggeri devono scendere e spostarsi a piedi. La situazione si ripete spesso, creando disagi quotidiani per chi utilizza i mezzi pubblici nella zona.

"Siamo esausti, le macchine parcheggiate in divieto di sosta nella rotonda davanti all’ ospedale di Cisanello bloccano gli autobus e mettono a rischio anche il transito dei mezzi di soccorso". A denunciarlo è un gruppo di autisti che lavora per Autolinee Toscane e che ha deciso di segnalare una situazione che si ripete quotidianamente all’altezza della rotonda Massart, davanti all’ospedale. Ormai sono numerosi se non quotidiani gli episodi di automobilisti che parcheggiano ostacolando le corse delle linee 1+, 13 e 14. I bus, infatti, molte volte vengono completamente bloccati, con le vetture che non permettono la manovra, mentre quotidianamente gli autisti si trovano a compiere manovre difficili e pericolose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

