RTL 102.5 ancora al vertice degli ascolti

RTL 102.5 si conferma leader negli ascolti anche quest’anno. La radio ha mantenuto il primato nel giorno medio in tutti i trimestri del 2025, con una quota di ascolti che si aggira intorno al 6%. Un risultato che conferma la sua posizione di primo piano nel panorama radiofonico italiano.

, si conferma prima nel giorno medio nei quattro trimestri del 2025 con 6.616 milioni di ascoltatori. Si conferma la radio più ascoltata d’Italia nell’anno 2025. Secondo la rilevazione Audiradio, RTL 102.5 è la prima radio d’Italia con 6,616 milioni di italiani all’ascolto ogni giorno, Radio Zeta è seguita da 1,254 milioni di persone e Radiofreccia da quasi 1,303 milioni. L’intero Gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, sfiora i 9,2 milioni di italiani all’ascolto. Fra le prime radio anche nel quarto d’ora. RTL 102.5 è fra le prime radio anche nella rilevazione del quarto d’ora, con 526 mila ascoltatori. 🔗 Leggi su Panorama.it

Argomenti discussi: New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione Resta Ancora Un Po’ di Capo Plaza, Eroina di KID YUGI, E POI TI HO VISTO CADERE di Marco Masini e Fabulous di MEEK; FABIO CICILIANO A RTL 102.5: FRANA ANCORA IN MOVIMENTO, MA STA RALLENTANDO; Beppe Sala a RTL 102.5: Sugli agenti dell’ICE non mi sento tutelato da Piantedosi, non abbiamo bisogno dell’ICE per garantire la sicurezza a Milano Cortina; RTL 102.5 RACCONTA LA FESTA DI SANT’AGATA.

