RTL 102.5 racconta la festa di Sant’Agata

RTL 102.5 trasmetterà in diretta la festa di Sant’Agata a Catania, uno degli eventi religiosi più seguiti in Europa. Dal 3 al 6 febbraio, radio e pubblico si uniranno per vivere questa tradizione secolare, tra processioni, fuochi d’artificio e momenti di fede intensa. La città si prepara a ospitare migliaia di persone, che ogni anno arrivano da tutta Italia e dall’estero per partecipare alla celebrazione.

RTL 102.5 racconterà la festa di Sant’Agata, uno degli eventi religiosi più popolari d’Europa, in programma a Catania dal 3 al 6 febbraio. L’emittente seguirà la quattro giorni con collegamenti quotidiani nei momenti più significativi, raccontando in diretta l’atmosfera, le emozioni e i momenti simbolici della festa. RTL 102.5 sarà presente anche con i suoi social, pronta a raccontare tutte le emozioni, le curiosità e dietro le quinte della manifestazione. Con questa operazione, RTL 102.5 conferma il proprio impegno nel raccontare i grandi eventi del territorio italiano, valorizzandone tradizione e la grande rilevanza culturale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - RTL 102.5 racconta la festa di Sant’Agata Approfondimenti su Sant’Agata Festa La festa di Sant'Agata: alba a Palazzo Biscari Sicilia Gaia presenta un evento speciale in occasione della festa di Sant'Agata, con un’alba a Palazzo Biscari il 4 febbraio. La festa di Sant'Agata: il barocco danzante La festa di Sant'Agata è una tradizione radicata nel tempo, caratterizzata da un ricco patrimonio simbolico e culturale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sant’Agata Festa Argomenti discussi: RTL 102.5 RACCONTA LA FESTA DI SANT’AGATA; RTL 102.5 racconta la Festa di Sant’Agata: quattro giorni in diretta dal cuore di Catania; Quattro giorni di magia a Catania: RTL 102.5 racconta la festa di Sant’Agata dal vivo; Carlo Conti parla di Sanremo 2026 su Rtl: pre-ascolti, nuovi artisti e il futuro della conduzione. RTL 102.5 RACCONTA LA FESTA DI SANT’AGATADAL 3 AL 6 FEBBRAIO COLLEGAMENTI IN DIRETTA DAL CUORE DI CATANIA CON I GIORNALISTI E LE IMMAGINI DI ANTENNA SICILIA ... rtl.it RTL 102.5 racconta la Festa di Sant’Agata: quattro giorni in diretta dal cuore di CataniaDal 3 al 6 febbraio, RTL 102.5 accende i riflettori sulla Festa di Sant’Agata, uno degli appuntamenti religiosi più partecipati d’Europa, seguendo da vicino la quattro giorni che ogni anno trasforma C ... fm-world.it Sant’Agata 2026 la mattina del 3 febbraio. #adv - facebook.com facebook "So bene cosa vuol dire stare per 50 ore in diretta, è un grande atto di fede che tutti noi facciamo per la festa di Sant'Agata" @SalvoLaRosatv #nonstopnews LIVE Link in Bio x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.