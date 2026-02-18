Vespa velutina in Toscana la Regione | Risorse e strumenti per combatterla anche nel 2026

La presenza della vespa velutina in Toscana ha causato preoccupazione tra agricoltori e cittadini. La Regione ha annunciato che continuerà a investire risorse e strumenti per controllare l’infestazione anche nel 2026. Durante una riunione a Firenze, sono stati presentati i risultati del piano di gestione 2023-2025, che prevede interventi mirati nelle aree più colpite. La strategia include anche l’uso di trappole e ispezioni regolari per limitare la diffusione. La lotta contro questa specie invasiva rimane una priorità.

I risultati del piano di gestione 2023-2025 della vespa velutina sono stati illustrati oggi, mercoledì 18 febbraio, a Firenze. Durante l'evento, aperto dall'assessore all'Agricoltura Leonardo Marras, sono state illustrate le criticità emerse, i punti di forza e nuove proposte per proseguire nella gestione del calabrone asiatico. È ormai noto infatti che questa specie invasiva arrehi ingenti danni al comparto apistico rappresentando una minaccia per tutti gli insetti pronubi e quindi per la biodiversità degli ecosistemi. "La difesa dell’apicoltura toscana è una priorità strategica per la Regione - le parole dell'assessore-, perché non si tratta soltanto di un comparto produttivo di grande valore economico e occupazionale, ma di un presidio fondamentale per la tutela della biodiversità e dell’equilibrio dei nostri ecosistemi.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Vespa velutina, interrogazione in Regione: "Problema sottovalutato"Durante il consiglio regionale del 20 gennaio 2026, Jan Casella (Avs) ha sollevato il problema della vespa velutina, sottolineando come la diffusione di questa specie sia ancora troppo poco affrontata.

