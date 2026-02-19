La Toscana conferma anche nel 2026 l’impegno nella lotta alla vespa velutina

La Toscana ha deciso di proseguire nel 2026 la lotta contro la vespa velutina, una specie invasiva che mette a rischio le api e l’ambiente. Recentemente, rappresentanti delle istituzioni, ricercatori e apicoltori si sono incontrati per valutare i risultati del piano di gestione adottato tra il 2023 e il 2025. Durante l’incontro, sono stati discussi problemi pratici e strategie efficaci, come l’uso di trappole più potenti. La regione si impegna a rafforzare le misure per contenere questa specie invasiva.

FIRENZE. Un confronto tra soggetti istituzionali, ricercatori e operatori del settore apistico per fare il punto sul piano di gestione della vespa velutina nel triennio 2023-2025: criticità emerse, punti di forza e nuove proposte per proseguire nella gestione della specie aliena in Toscana. Si è tenuto ieri a Firenze il convegno dedicato ai risultati del piano di gestione 2023-2025 del calabrone asiatico, noto anche come vespa velutina. L'evento, aperto dall'assessore all'agricoltura Leonardo Marras, ha visto la partecipazione degli esperti dell'Ispra, delle istituzioni scientifiche e delle associazioni apistiche regionali, per fare il punto sull'emergenza che minaccia un settore d'eccellenza del territorio toscano. Vespa velutina in Toscana, la Regione: "Risorse e strumenti per combatterla anche nel 2026"La presenza della vespa velutina in Toscana ha causato preoccupazione tra agricoltori e cittadini. Vespa velutina, interrogazione in Regione: "Problema sottovalutato"Durante il consiglio regionale del 20 gennaio 2026, Jan Casella (Avs) ha sollevato il problema della vespa velutina, sottolineando come la diffusione di questa specie sia ancora troppo poco affrontata.