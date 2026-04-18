Sorpreso con tesserini contraffatti delle forze dell’ordine | denunciato un 51enne

Un uomo di 51 anni è stato denunciato a Taviano dopo essere stato trovato in possesso di tesserini falsi delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito, si presentava come un membro delle forze di polizia e usava un equipaggiamento contraffatto per ingannare le persone. La polizia ha sequestrato il materiale e ha avviato le indagini per approfondire i dettagli dell’episodio.

TAVIANO – Si fingeva probabilmente un esponente delle forze dell’ordine, traendo in inganno i cittadini grazie a un equipaggiamento meticolosamente contraffatto. Nella mattinata di ieri, gli agenti della squadra mobile di Lecce hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 51 anni, residente a.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Frosinone, finge di essere delle Forze dell’Ordine: denunciato con paletta falsa, coltello e manganello in autoOperazione della Polizia di Stato durante i controlli sul territorio: sequestrati segni distintivi contraffatti e armi, due persone segnalate per... Uomo denunciato dopo lite in auto: trovati coltelli e rifiuto di collaborare con le forze dell’ordineUn’accesa lite tra due automobilisti a Porto Garibaldi, nel territorio di Comacchio, ha scatenato un intervento lampo delle forze dell’ordine che ha... Tutti gli aggiornamenti Sorpreso con tesserini contraffatti delle forze dell’ordine: denunciato un 51enneLa squadra mobile leccese ha deferito, al termine di una perquisizione, un uomo di Taviano: risponde-rà delle accuse di segni distintivi contraffatti e porto di armi od oggetti atti a offendere ... lecceprima.it Perquisita l'abitazione dell'uomo nel comune di TavianoLa Squadra Mobile della Questura di Lecce ha perquisito un uomo di 53 anni nella sua abitazione, dove sono stati trovati un portatessere della Polizia di Stato con una placca metallica simile a quella ... leccesette.it