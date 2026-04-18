Sorpresi con cosmetici rubati | foglia di via per 4 anni

Due cittadini comunitari sono stati allontanati dal comune per quattro anni con un foglio di via obbligatorio, emesso ieri pomeriggio dal Questore. I due sono stati sorpresi con cosmetici rubati e quindi soggetti a questa misura di prevenzione. La decisione è stata presa in seguito a un intervento delle forze dell’ordine nella zona interessata. La misura durerà quattro anni e vieta loro di far ritorno nel territorio comunale.

Tempo di lettura: 2 minuti Ieri pomeriggio il Questore ha emesso il foglio di via obbligatorio dal Comune di Benevento della durata di quattro anni nei confronti di due cittadini comunitari. Alle ore 12.20 circa di ieri, nella zona alta del capoluogo, personale della Squadra Volanti, e della Squadra Mobile, individuava un’autovettura sospetta. Nella circostanza veniva sottoposto a controllo uno degli occupanti della stessa, un 39enne gravato da pregiudizi di Polizia e domiciliato a Napoli, il quale veniva trovato in possesso di prodotti cosmetici asportati poco prima in un vicino supermercato. Gli operatori intervenuti estendevano la perquisizione al veicolo ove, analogamente, venivano rinvenuti numerosi prodotti per la cura della persona, di sospetta provenienza furtiva.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sorpresi con cosmetici rubati: foglia di via per 4 anni Notizie correlate Poviglio, in auto con cosmetici e alimentari rubatiPoviglio (Reggio Emilia), 11 aprile 2026 - Sono stati fermati in via Matteotti a Poviglio dai carabinieri della caserma locale. Viaggiano con aspirapolveri, cosmetici e prodotti per l'igiene personale rubati. ArrestatiViaggiavano con a bordo della propria auto cosmetici e prodotti per l’igiene personale rubati da un supermercato e due aspirapolveri saccheggiati da...