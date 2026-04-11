A Poviglio, in provincia di Reggio Emilia, i carabinieri hanno fermato un'auto in via Matteotti. A bordo, sono stati trovati cosmetici e prodotti alimentari che risultano essere stati rubati. La vicenda è avvenuta l’11 aprile 2026. Le forze dell’ordine hanno quindi proceduto al fermo del veicolo e all’identificazione dei passeggeri coinvolti. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli dell’indagine.

Poviglio (Reggio Emilia), 11 aprile 2026 - Sono stati fermati in via Matteotti a Poviglio dai carabinieri della caserma locale. Tre cittadini di origine rumena, domiciliati a Bologna, erano su una vettura controllata in un accertamento stradale. Avendo precedenti per reati contro il patrimonio, è stata eseguita una perquisizione, che ha permesso di rinvenire due buste e un borsone con centinaia di cosmetici e altra merce del valore totale di circa 2.500 euro. Il materiale sarebbe provento di furto. Inoltre, tra lo sportello lato guidatore e lato passeggero c’erano tre chiavi inglesi e guanti in pelle. I tre sono stati denunciati per ricettazione in concorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Poviglio, in auto con cosmetici e alimentari rubati

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