Viaggiano con aspirapolveri cosmetici e prodotti per l' igiene personale rubati Arrestati

Due persone sono state arrestate dopo essere state trovate a bordo di un’auto con merce rubata. A bordo dell’auto sono stati trovati cosmetici e prodotti per l’igiene personale provenienti da un supermercato, mentre all’interno del veicolo sono state rinvenute anche due aspirapolvere asportate da un negozio di elettronica. Gli agenti hanno fermato i due soggetti e sequestrato la merce, che verrà restituita ai legittimi proprietari.

Viaggiavano con a bordo della propria auto cosmetici e prodotti per l’igiene personale rubati da un supermercato e due aspirapolveri saccheggiati da un negozio di elettronica. I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato due persone di origine rumena, senza fissa dimora, ritenute.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Via cosmetici e prodotti da un supermercato per 1800 euro: arrestati in treCORTONA – I carabinieri della compagnia di Cortona hanno arrestato tre persone di origine georgiana, dei quali due residenti a Napoli e la terza... Poviglio, in auto con cosmetici e alimentari rubatiPoviglio (Reggio Emilia), 11 aprile 2026 - Sono stati fermati in via Matteotti a Poviglio dai carabinieri della caserma locale.