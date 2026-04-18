Sorpresa macabra per gli ispettori | manichino fatto a pezzi e abbandonato in un frigo

Gli ispettori ambientali e i volontari di Legambiente hanno scoperto un manichino smembrato e abbandonato all’interno di un frigorifero lungo il litorale di Porto Cesareo. L’operazione fa parte di una serie di controlli mirati alla tutela delle aree di protezione speciale, dove vengono monitorate attività di abbandono di rifiuti e comportamenti incivili che danneggiano la costa e le dune. Le autorità stanno indagando sulla provenienza dei rifiuti e sulle eventuali responsabilità.

PORTO CESAREO – Continua l’attività di controllo da parte degli ispettori ambientali e dei volontari di Legambiente lungo il litorale e nelle aree di protezione speciale di Porto Cesareo per la salvaguardia della costa e delle dune e per contrastare le attività incivili di abbandono dei rifiuti e.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Morte di Domenico, gli ispettori a Bolzano. Il cuore da trapiantare in un comune box frigoUn semplice contenitore di plastica rigida azzurro col manico, simile a un contenitore di bibite da spiaggia. Il cuore di Domenico trasportato in un box frigo, ispettori del ministero all'ospedale di BolzanoAGI - Gli ispettori del ministero della Salute sono arrivati nel pomeriggio all'ospedale di Bolzano per le verifiche sulla dinamica che ha portato al...