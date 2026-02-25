AGI - Gli ispettori del ministero della Salute sono arrivati nel pomeriggio all' ospedale di Bolzano per le verifiche sulla dinamica che ha portato al decesso del piccolo Domenico, morto all' ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. Gli ispettori acquisiranno la documentazione relativa alle procedure sull' espianto del cuore da trapiantare, avvenuto a Bolzano, e sulla sua conservazione e trasporto fino a Napoli. Mentre si attende la risposta del gip alla richiesta di incidente probatorio avanzata da Francesco Petruzzi, legale di Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di un cuore danneggiato, fa discutere la foto diffusa da quotidiani del contenitore utilizzato per il trasporto dell'organo da Bolzano a Napoli. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il cuore di Domenico trasportato in un box frigo, ispettori del ministero all'ospedale di Bolzano

La tragedia del piccolo Domenico, gli ispettori del Ministero all'ospedale di BolzanoTra oggi e domani sarà sentito il personale dell'azienda sanitaria altoatesina coinvolto nelle operazioni di espianto del cuore poi danneggiatosi...

Temi più discussi: Domenico e il cuore bruciato: l'incredibile catena di errori, l'incidente in sala operatoria e le 2 ore fatali dietro la morte del bambino di Napoli; Trapianto cuore fallito, Nas di nuovo al Monaldi per le indagini; Il piccolo Domenico e quel cuore 'bruciato', le tappe della vicenda e le indagini; Morto il piccolo Domenico dopo il trapianto con cuore danneggiato al Monaldi.

Il cuore per Domenico è stato trasportato in un box frigo di plastica, come quelli che si usano per andare al marePer il trasferimento dell'organo cardiaco destinato al bimbo di 2 anni, poi deceduto al Monaldi, è stato utilizzato un normalissimo contenitore al posto di quello hi-tech in dotazione nell'ospedale na ... today.it

Per Domenico, morto per un trapianto di cuore fallito, è iniziato lo scaricabarile tra mediciL'ospedale di Bolzano, dove è avvenuto l'espianto, parla di significative criticità operative a carico del team di prelievo di Napoli. Restano i dubbi su cosa è accaduto nelle due sale operatorie e ... today.it

Morte Domenico, "il cuore trasportato in un comune box frigorifero" | "Il ghiaccio secco fornito da due infermiere di Bolzano" Diffusa la foto del contenitore in cui era stato riposto l'organo. Focus sulle chat dei sette medici indagati Il contenitore che ha trasportato - facebook.com facebook

Il cuore per Domenico trasportato in un box simile a quello per refrigerare gli alimenti. In dotazione al Monaldi dagli anni Ottanta x.com