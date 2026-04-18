Sorpresa macabra | nel frigo abbandonato in campagna un manichino fatto a pezzi

Nel corso di un’ispezione lungo il litorale di Porto Cesareo, un gruppo di volontari ha scoperto un manichino fatto a pezzi all’interno di un frigorifero abbandonato in campagna. L’attività rientra nelle verifiche periodiche svolte da ispettori ambientali e volontari di Legambiente, che monitorano le aree di protezione speciale per prevenire l’abbandono di rifiuti e l’inquinamento delle zone costiere e delle dune.

PORTO CESAREO – Continua l’attività di controllo da parte degli ispettori ambientali e dei volontari di Legambiente lungo il litorale e nelle aree di protezione speciale di Porto Cesareo per la salvaguardia della costa e delle dune e per contrastare l’abbandono dei rifiuti e l’inquinamento.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Sorpresa macabra per gli ispettori: manichino fatto a pezzi e abbandonato in un frigoPORTO CESAREO – Continua l’attività di controllo da parte degli ispettori ambientali e dei volontari di Legambiente lungo il litorale e nelle aree di...

Pino Campagna: “Abbandonato da Zelig, mi ha fatto male. Mai visto un film di Zalone, Pio e Amedeo non hanno rispetto”Il comico foggiano che esplose col personaggio del ‘papi ultrà’ si racconta a Fanpage.