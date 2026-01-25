Pino Campagna | Abbandonato da Zelig mi ha fatto male Mai visto un film di Zalone Pio e Amedeo non hanno rispetto

Pino Campagna, noto per il suo personaggio del ‘papi ultrà’, riflette sui sette anni di carriera e sul rapporto con il mondo dello spettacolo. In un’intervista a Fanpage.it, il comico foggiano parla di esperienze positive e di delusioni, come l’abbandono da parte di Zelig e i sentimenti contrastanti verso alcuni colleghi. Un racconto sincero che mette in luce il percorso di un artista che ha affrontato momenti di crescita e difficoltà.

Il comico foggiano che esplose col personaggio del ‘papi ultrà’ si racconta a Fanpage.it: “Furono sette anni meravigliosi, ma è come se mi avessero messo al mondo e poi abbandonato in autostrada. Perché non mi hanno richiamato?”. Sulla comicità pugliese: “Checco è un ragazzo straordinario, intelligentissimo, ma c’è anche altro. Pio e Amedeo hanno fatto la gavetta, ma a volte mancano di rispetto”.🔗 Leggi su Fanpage.it

