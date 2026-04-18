Sordi Family Award | il talento brilla a Roma tra cinema e innovazione

La decima edizione dell’Alberto Sordi Family Award si è svolta alla Casa del Cinema di Roma, all’interno di Villa Borghese. L’evento ha premiato ventidue protagonisti nel campo del cinema e dell’innovazione, con consegna di riconoscimenti da parte del giornalista Igor Righetti. La serata ha visto la partecipazione di vari artisti e professionisti, che hanno ricevuto i premi durante la cerimonia. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di festa e riconoscimento del talento.

La prestigiosa cornice della Casa del Cinema di Roma, immersa nel verde di Villa Borghese, ha ospitato la decima edizione dell’Alberto Sordi Family Award 2026, un evento che celebra il talento attraverso ventidue distinzioni consegnate dal giornalista Igor Righetti. Il riconoscimento, nato nel 2017 per onorare la memoria del grande attore, ha la partecipazione di numerose personalità del mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria e della cultura, consolidandosi come un appuntamento di rilievo internazionale con una platea composta anche da molti giovani. Il cuore pulsante della serata è stato il momento delle premiazioni, orchestrato da Righetti, cugino e biografo del celebre interprete.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sordi Family Award: il talento brilla a Roma tra cinema e innovazione Notizie correlate Alberto Sordi Family Award 2026, Rita Lofano premiata per la qualità dell'informazioneAGI - Un pomeriggio all’insegna del talento, della cultura e dell’eredità artistica italiana ha animato ieri la Casa del Cinema di Roma, dove si è... Alberto Sordi Family Award 2026: chi sono i personaggi pubblici che hanno ricevuto i premi alla carrieraUndici storie di talento tra spettacolo, giornalismo, imprenditoria, diritti civili, cultura e mondo dei social sono state premiate dal giornalista e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Alberto Sordi Family Award 2026, Rita Lofano premiata per la qualità dell'informazione; 'Alberto Sordi Family Award 2026', a Roma la cerimonia di premiazione; Alberto Sordi Family Award 2026, Igor Righetti premia 22 eccellenze; A Roma la 10ª edizione del Premio Internazionale Alberto Sordi Family Award 2026. Alberto Sordi Family Award 2026: Igor Righetti premia 22 eccellenze alla Casa del Cinema di RomaIgor Righetti premia 22 protagonisti alla decima edizione dell'Alberto Sordi Family Award 2026 nella Casa del Cinema di Roma. Tutti i vincitori. lifestyleblog.it 'Alberto Sordi Family Award 2026', a Roma la cerimonia di premiazioneDa Simona Izzo a Edoardo Leo, il prestigioso riconoscimento a 22 protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura e della moda ... adnkronos.com Dieci anni di eccellenza, 22 protagonisti ricevono da Igor Righetti l’“Alberto Sordi Family Award 2026”: “Il merito lascia il segno come faceva Zorro” - facebook.com facebook Alberto Sordi Family Award 2026 #Premio #evento #trendy x.com