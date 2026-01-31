Soragna varato il nuovo ponte a Castellina

Dopo tre giorni di lavori intensi, il nuovo ponte di Castellina è stato finalmente varato. Gli operai hanno monitorato ogni movimento, lavorando senza pause per completare l’opera. Ora il ponte collega le due sponde del torrente Stirone, in attesa di essere completamente finito nei prossimi mesi.

Tre giorni di intenso lavoro, senza sosta. Il calcolo di ogni minimo movimento e poi la grande soddisfazione per il completamento del varo del ponte che, ora, collega le due sponde sopra il torrente Stirone a Castellina di Soragna, in attesa del completamento dei lavori previsto per la prossima.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

