Sondaggi politici oggi ultimi dati | il centrosinistra torna avanti il PD recupera su FDI

I sondaggi politici di oggi mostrano come il centrosinistra abbia ripreso terreno, con il Partito Democratico che ha recuperato punti rispetto a Fratelli d'Italia. I dati evidenziano un equilibrio più stretto tra le principali forze politiche, con margini di vittoria che si riducono rispetto alle settimane precedenti. La situazione rimane fluida, e le differenze tra le coalizioni sono sempre più sottili.

I più recenti sondaggi politici confermano un quadro in continua evoluzione, con margini sempre più ridotti tra le principali coalizioni. L’ultima rilevazione di YouTrend per AGI evidenzia un possibile sorpasso del cosiddetto “campo largo” sull’attuale maggioranza di centrodestra, soprattutto nel caso di un’alleanza più ampia. Secondo i dati, se si votasse oggi un centrosinistra esteso anche a Italia Viva e +Europa arriverebbe al 45,4%, superando il centrodestra fermo al 44,7%. Uno scarto contenuto, ma significativo in vista delle possibili alleanze in vista delle elezioni politiche. I numeri dei partiti. Nel dettaglio, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 28,1%, in lieve crescita (+0,2%), pur restando sotto la soglia del 30%.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it SONDAGGI POLITICI OGGI Colpo di scena il Movimento 5 Stelle torna a crescere! Notizie correlate Leggi anche: Sondaggi politici, Vannacci prende la metà dei voti della Lega: FdI giù, recupera il Pd Negli ultimi sondaggi politici FdI in lieve calo e PD in forte crescita, tonfo per il M5SLa media degli ultimi sondaggi politici, rilevati nel lungo arco temporale che va dal 26 marzo all'8 aprile, mostra come Fratelli... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gli ultimi sondaggi politici: in leggero calo i principali partiti, FdI al 29,3% e Pd al 21,9%. Immutata la fiducia in Meloni; Sondaggio, oggi vincerebbe il campo largo; Ultimi sondaggi politici venerdì 10 aprile, oggi vincerebbe il campo largo: superato il centrodestra di Meloni; Negli ultimi sondaggi politici FdI in lieve calo e PD in forte crescita, tonfo per il M5S. Sondaggi politici oggi ultimi dati: il centrosinistra torna avanti, il PD recupera su FDII più recenti sondaggi politici confermano un quadro in continua evoluzione, con margini sempre più ridotti tra le principali coalizioni. L’ultima rilevazione di YouTrend per AGI evidenzia un ... pensionipertutti.it Negli ultimi sondaggi politici FdI in lieve calo e PD in forte crescita, tonfo per il M5SLa media dei sondaggi elettorali delle ultime due settimane mostra un leggero calo per FdI. Il PD cresce in modo netto e il M5S perde terreno ... quifinanza.it Sondaggi politici shock! facebook Sondaggi politici, in calo FdI e FI, bene Pd e Lega. Cresce il campo largo x.com