Negli ultimi sondaggi politici rilevati tra il 26 marzo e l’8 aprile, Fratelli d’Italia registra una diminuzione dello 0,1% portandosi al 28,1%. Il Partito Democratico invece mostra una crescita significativa, mentre il Movimento 5 Stelle registra un calo notevole. Questi dati riflettono le tendenze dell’opinione pubblica nel periodo considerato.

La media degli ultimi sondaggi politici, rilevati nel lungo arco temporale che va dal 26 marzo all'8 aprile, mostra come Fratelli d'Italia nel periodo considerato abbia perso il -0,1% andando al 28,1%. Sempre nel periodo considerato, il Partito Democratico di Elly Schlein ha fatto un balzo in avanti del +0,6% andando al 22,4%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte è calato del -0,5% andando al 12,7%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici Qui di seguito le rilevazioni dei sondaggi elettorali che mostrano chi guadagna e chi perde consenso nel confronto tra i partiti politici guidati dai vari leader,... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Negli ultimi sondaggi politici FdI in lieve calo e PD in forte crescita, tonfo per il M5S

Ultimi sondaggi politici venerdì 3 aprile, tonfo Meloni con FdI dopo il referendum e Pd e M5s in ripresaPer chi voterebbero gli italiani venerdì 3 aprile? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.

Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 23 gennaio, Meloni e Schlein volano con FdI e Pd: tonfo per Conte e M5SPer chi voterebbero gli italiani venerdì 23 gennaio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.

Temi più discussi: Ultimi sondaggi elettorali, FdI in calo mentre il campo largo è in vantaggio; Fratelli d'Italia in calo nei sondaggi dopo referendum e scandali di governo; Sondaggi politici, FdI perde due punti in un mese. Testa a testa centrodestra-campo largo; I rapporti tra Azione e il centrosinistra sono sempre più complicati.

Negli ultimi sondaggi politici Fratelli d’Italia stabile al 29,5% mentre crescono PD e M5SI sondaggi elettorali fotografano un quadro politico stabile: FdI non risente dell’esito del referendum mentre PD e M5S guadagnano consenso ... quifinanza.it

Sondaggi politici 2026 Campo largo +1% su Meloni | Caos primarie: Conte 30% batte Schlein, 23% per federatoreSondaggi politici Ghisleri (Only Numbers) sui partiti e rebus interni al Campo largo: Conte favorito su Schlein contro Meloni, anche ... ilsussidiario.net

Un grande risultato, Donald! Negli ultimi 41 giorni, 260 navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz in un senso o nell’altro. Esattamente quante ne passavano in DUE giorni, prima della guerra. x.com

Non è più un esperimento. L’erba alta, quella che negli ultimi due anni ha fatto discutere nei parchi milanesi, entra a pieno titolo nella gestione ordinaria del verde. Il Comune rende definitiva la scelta dello sfalcio ridotto, archiviando la fase pilota e rivendicand - facebook.com facebook