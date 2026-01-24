Gli ultimi sondaggi politici mostrano una stabilità per Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni al 30%. Nel frattempo, Schlein registra un recupero, mentre Conte registra un leggero arretramento. Questi dati riflettono le dinamiche attuali del panorama politico italiano, evidenziando le tendenze di consenso tra gli elettori e le possibili evoluzioni future.

Gli ultimi sondaggi elettorali premiano Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni gode ancora di robusta salute ad oltre tre anni dalle elezioni politiche. FdI incassa il +0,4% e va al 30%. Buone notizie anche per il Partito Democratico targato Elly Schlein che conquistando un +0,3% sale al 22,2%. Ma continua il derby a sinistra fra Pd e M5S, che si erodono consenso a vicenda: questa settimana a calare è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che con il -0,4% va al 12,3%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. Le rilevazioni in merito al consenso elettorale mostrano chi guadagna e chi perde rispetto al confronto tra i leader politici: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Sondaggi politici: Meloni stabile al 30%, Schlein recupera, Conte arretra

Nei sondaggi politici Meloni sotto il 30%, Schlein stabile, giù Conte

Sondaggi politici, Meloni comanda mentre Schlein recupera e Conte retrocedeI sondaggi politici di inizio anno indicano che Fratelli d’Italia si conferma come il primo partito, con una quota stabile del 28,8%.

