Sondaggi politici il centrosinistra recupera voti grazie all'effetto Silvia Salis e sale al 45,5%

Recenti sondaggi politici mostrano un aumento dei consensi per il centrosinistra, che raggiunge il 45,5%. La crescita è attribuita all’effetto Silvia Salis, che, secondo le rilevazioni, potrebbe portare a un incremento di circa 6,5 punti percentuali se si formasse una lista nel campo largo. Questi dati indicano un recupero di consensi rispetto alle rilevazioni precedenti.

Il centrosinistra sta recuperando voti. Un'eventuale lista Silvia Salis nel campo largo sarebbe già al 6,5%. Complessivamente coalizione guadagnerebbe il 45,5% contro il 46,8% del centrodestra. Capiamo quanti voti poterebbe la sindaca di Genova alle elezione dell 2027.🔗 Leggi su Fanpage.it

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GIU’ LE MANI DA SILVIA SALIS C’è qualcosa che non torna — e non è solo fastidioso, è stanco. Vecchio. Ripetitivo. Ogni volta che una donna prova a salire di livello in politica, il copione è già scritto. Non importa chi sia: Elly Schlein, Silvia Salis o altra ancora - facebook.com facebook

Gli attacchi a Silvia Salis, mai nel merito delle cose fatte e sempre solo sulle apparenze, mi ricordano quelli subiti da Elly Schlein dopo la vittoria alle primarie, fra armocromismo e non si capisce quando parla. Misoginia e arroganza da rispedire nuovamente al x.com