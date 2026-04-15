Gli ultimi sondaggi politici indicano che il partito della premier si attesta ancora al 29%, senza variazioni rispetto alla rilevazione precedente. Nel frattempo, il Partito Democratico mostra segnali di divisione a seguito dell’effetto Salis, che ha portato a una diminuzione del consenso. Nessuna altra variazione significativa viene segnalata nei dati diffusi dalle agenzie di rilevazione.

Gli ultimi sondaggi elettorali mostrano come Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, regga al 29% senza movimenti dall’ultima rilevazione. Il Partito Democratico di Elly Schlein cresce del +0,5% e va al 22,5%. Stabile al 13% il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. In questa pagina sono disponibili le ultime rilevazioni dei sondaggi elettorali che mostrano chi guadagna e chi perde consenso politico nel confronto tra i partiti guidati dai vari leader. Ovvero Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati).🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici, Meloni resiste al 29% mentre l’effetto Salis divide il Pd

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Tornano gli ultimi sondaggi politici. Di seguito i dati raccolti da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana che mostrano chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi. Chi sale e chi scende nel confronto tra i soggetti politici rispetto a due settimane fa, in base alle ril - facebook.com facebook